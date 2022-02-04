Один стиль на двоих: красотка-жена Стаса Михайлова с дочкой Евой оделись одинаково, будто близняшки

Инна Михайлова и Ева Канчельскис внешне больше походят на сестер или подружек.

Красавица-жена артиста Стаса Михайлова Инна Михайлова для своих 48 лет выглядит невероятно молодой и свежей. Светская львица часто появляется рядом со своей старшей дочкой, 22-летней Евой Канчельскис, на разных мероприятиях, и их легко можно принять за подружек или сестер-близняшек.

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Накануне мама с дочкой посетили новый ресторан Эмина Агаларова. Они облачились в одинаковом стиле, как близняшки, и показали себя в Сети. У красавиц-блондинок не только внешность как под копирку – яблоко от яблони, как говорится, но и один стиль на двоих: обе предпочитают черное.

Правда, чтобы немного отличаться, Инна Михайлова накинула на плечи плотный бежевый кардиган с манжетами. Фотографию жена музыканта разместила в своем микроблоге.

Напомним, что Ева Канчельскис – это падчерица Стаса Михайлова. Она родилась у Инны в первом браке с футболистом, став вторым их ребенком.

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