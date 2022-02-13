«Если лицом к свету – ровная кожа»: как красиво получаться на фото, показала Безрукова

Ирина Безрукова пришла в актерскую профессию еще в 80-е годы прошлого столетия, поэтому о том, как хорошо выглядеть в кадре, она знает не понаслышке.

В личном блоге Ирина Безрукова поделилась профессиональными лайфхаками и показала, что нужно делать, чтобы выходить на фото красиво и молодо.

Экс-жена Сергея Безрукова не советовала снимать селфи снизу, поскольку так вырисовывается второй подбородок и полнота даже у тех, у кого ее нет. А вот если сниматься с верху – лицо получается моложе и тоньше.

Кроме того, лучше не фотографироваться против света, так на лице начинают пролегать тени, и оно искажается, а вот если встать напротив окна или лампы – эффект получится великолепным. Внешность сразу же освежится.

«Если вы поворачиваетесь лицом к свету – у вас ровная кожа», — сказала Ирина Безрукова и продемонстрировала изменения.

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