«Хруст снега под ногами»: Ирина Безрукова поддержала тренд на дутые пуховики во время прогулки по лесу

Бывшая жена актера Сергея Безрукова – Ирина Безрукова – поделилась свежими фотографиями из заснеженного леса на личной странице в Instagram. Таким способом знаменитость рассказала о мечте, которую артистке удалось воплотить в жизни.

Безрукова привыкла, что ее декабрь проходит без выходных. Поэтому Ирина и не надеялась, что сможет провести несколько дней на природе и выгулять трендовый пуховик сливочного оттенка.

«Я уже не рассчитывала на выходной перед Новым годом, хотя очень о нем мечтала. Потому что декабрь у артистов – самый напряженный месяц. Всегда много работы, много разных, но очень важных мероприятий, съемок», – призналась Безрукова.

«Поэтому в такие периоды особенно хочется перезагрузки. Уехать куда-нибудь за город, где время как будто остановилось. Где тихо, спокойно и никуда не нужно бежать. Где можно гулять, слушать хруст снега под ногами. Любоваться зимним лесом», – добавила Ирина.

Напомним, ранее Ирина Безрукова рассказала о трудном детстве. Артистка призналась, что воспитывалась лишь бабушкой. Часто семье актрисы не хватало средств, но это не мешало Безруковой радоваться жизни.

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