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Интеллигентный стиль: Безрукова изящно удлинила ноги «генеральскими» брюками

На такие модели советовала обратить внимание Эвелина Хромченко.

Интеллигентный стиль: Безрукова изящно удлинила ноги «генеральскими» брюками
Ирина Безрукова. Фото: Globallookpress.com

Лера Кудрявцева в черном маскулинном костюме побывала на интервью у Ирины Безруковой, которая ведет YouTube-канал «Начало». Ведущая НТВ осталась в восторге от ведения беседы своей коллеги и ее внешнего вида.

«Интеллигентная, спокойная, было очень уютно», — прокомментировала Лера Кудрявцева.

Ирина Безрукова примерила на интервью синий прямой жакет актуального полуприлегающего силуэта и «генеральские» брюки с лампасами, к которым ранее советовала присмотреться Эвелина Хромченко.

Лера Кудрявцева и Ирина Безрукова. Скриншот: instagram.com/leratv/

По мнению ведущей «Модного приговора», они отлично вытягивают ноги и стройнят, кроме того, их военное смысловое наполнение всегда наделяет одежду определенным характером.

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