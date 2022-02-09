Интеллигентный стиль: Безрукова изящно удлинила ноги «генеральскими» брюками

Лера Кудрявцева в черном маскулинном костюме побывала на интервью у Ирины Безруковой, которая ведет YouTube-канал «Начало». Ведущая НТВ осталась в восторге от ведения беседы своей коллеги и ее внешнего вида.
«Интеллигентная, спокойная, было очень уютно», — прокомментировала Лера Кудрявцева.
Ирина Безрукова примерила на интервью синий прямой жакет актуального полуприлегающего силуэта и «генеральские» брюки с лампасами, к которым ранее советовала присмотреться Эвелина Хромченко.
По мнению ведущей «Модного приговора», они отлично вытягивают ноги и стройнят, кроме того, их военное смысловое наполнение всегда наделяет одежду определенным характером.
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