«Ей было несколько проще»: Ирина Безрукова объяснила, почему не повторила судьбу Натальи Водяновой

Артистка Ирина Безрукова должна была стать настоящей подиумной моделью. Однако знаменитость предпочла модным показам свою семью.

Бывшая возлюбленная Сергея Безрукова не могла оставить маленького сына и отправиться в Париж зарабатывать с помощью модельного бизнеса.

«Меня приглашали во французское модельное агентство, и я отказалась только потому, что моему сыну исполнилось два годика — я не могла его оставить, а взять его с собой мне не позволили. Поставили перед выбором: я еду на год в Париж, тренироваться, учиться позировать и потом еще год на них работать, после чего я могла бы уже зарабатывать деньги сама», — вспомнила Безрукова.

«Моя судьба могла бы сложиться таким образом, как у Наташи Водяновой, но ей было несколько проще — она уехала туда, когда у нее еще не было детишек и она не была замужем», — рассказала актриса в беседе с WMJ.ru.

Напомним, ранее Ирина Безрукова поделилась, как правильно фотографироваться. Знаменитость знает, как избежать появления второго подбородка на снимках.

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