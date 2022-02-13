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Не скрыла прелести фигуры: Семенович в кружевном платье цвета чернил красиво станцевала на льду

Анна Семенович порадовала публику фигурным катанием под собственный хит.

Не скрыла прелести фигуры: Семенович в кружевном платье цвета чернил красиво станцевала на льду
Анна Семенович. Фото: Global look press

Анна Семенович недавно стала официальным амбассадором фигурного катания Кировской области, а также лицом и куратором спортивной школы «Дымка».

В связи с этим певица вспомнила свое спортивное прошлое и стала появляться на льду в различных праздничных программах и на представлениях.

На этот раз артистка решила порадовать публику своим танцем на льду под собственный хит «Хочу».

В личном блоге знаменитость выложила ролик, где красиво покружилась в чернильном платье из кружева, которое не смогло скрыть прелести ее фигуры.

Напомним, в юности Анна Семенович была профессиональной фигуристкой, однако после травмы занялась музыкой и вошла в состав группы «Блестящие», потом стала строить сольную карьеру.

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