Не скрыла прелести фигуры: Семенович в кружевном платье цвета чернил красиво станцевала на льду

Анна Семенович недавно стала официальным амбассадором фигурного катания Кировской области, а также лицом и куратором спортивной школы «Дымка».
В связи с этим певица вспомнила свое спортивное прошлое и стала появляться на льду в различных праздничных программах и на представлениях.
На этот раз артистка решила порадовать публику своим танцем на льду под собственный хит «Хочу».
В личном блоге знаменитость выложила ролик, где красиво покружилась в чернильном платье из кружева, которое не смогло скрыть прелести ее фигуры.
Напомним, в юности Анна Семенович была профессиональной фигуристкой, однако после травмы занялась музыкой и вошла в состав группы «Блестящие», потом стала строить сольную карьеру.
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