Анна Семенович объяснила, почему рассталась с Романом Костомаровым

Как отметила певица, у них были крайне непростые отношения.

Певица и актриса Анна Семенович в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не смогла построить счастливую семью с фигуристом Романом Костомаровым.

«Мне в первую очередь страхи не давали создать семью. Все время думала: «А вдруг он меня бросит? А как я буду одна?» — заявила Анна Семенович.

«С Ромой у меня были очень непростые отношения. Мы очень сильно ругались. Нам было тяжело вместе ладить. У меня был тогда какой-то такой период невезения с мужчинами». Анна Семенович

Напомним, что Роман Костомаров » олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Он заслуженный мастер спорта России.

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