Сама элегантность: Семенович вышла на лед в чернильном костюме с эффектом стройности

Певица Анна Семенович решила сделать шаг в сторону спорта после длительного перерыва. Напомним, в юности звезда была профессиональной фигуристкой, однако после травмы занялась музыкой и вошла в состав группы «Блестящие».

Сейчас артистка стала официальным амбассадором фигурного катания Кировской области, а также лицом и куратором спортивной школы «Дымка».

В Кирово-Чепецке Анна Семенович участвовала в шоу «Звездный лед», где спортсмены выступали под ее музыку, а сама она исполнила несколько песен и танцев на льду.

В личном блоге знаменитость опубликовала фото встречи с губернатором Кировской области Игорем Васильевым, на которую на облачилась в элегантный брючный костюм чернильного цвета. Такие комплекты рекомендовала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» полным дамам, поскольку монохромные комплекты отлично стройнят, вытягивая фигуру, кроме того, они весьма практичны.

«Самое выгодное все-таки — покупать костюмы. Однотонная версия, во-первых, удлиняет силуэт. Во-вторых, не вызывает никаких проблем с комплектацией. В-третьих, один цвет на двух вещах дает меньше шансов для ошибок», — объяснила стилист.

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