«Уникальная»: Королева похвасталась 76-летней мамой в узких джинсиках скинни, которая сохранила стройность юной девы

Людмила Порывай всегда была очень энергичной дамой.

Певица Наташа Королева в день 76-летия своей мамы Людмилы Порывай опубликовала в личном блоге видео с ней. В кадре блогер и ведущая буквально парит над землей в грациозном прыжке, блистая стройностью.

Фигуру «мама Люда» подчеркнула облегающими джинсами скинни, дав фору юным красоткам.

«Мамулечка, с днем рождения! Ты уникальная, живи долго, пари свободно и легко, дари всем нам свой задор и позитив! Люблю тебя!» — написала Наташа Королева в Instagram.

Свое послание певица сопроводила хештегом «#звезда». Напомним, Людмила Порывай является заслуженным деятелем культуры Украинской ССР и заслуженной артисткой Украины. Вела на Первом канале шоу «Время обедать!». Работала дирижером хоровой капеллы «Светоч» и профессором консерватории в Киеве. Сейчас мама Наташи Королевой живет в Майами со своим мужем бизнесменом Игорем Эльпериным.

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