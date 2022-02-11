«Как меняются люди!»: какой была мама Наташи Королевой в молодости

Старшая сестра Наташи Королевой Ирина Осауленко поделилась со своими подписчиками архивным кадром из семейного альбома. На нем запечатлена она совсем крохой и ее родители: Людмила и Владимир Порывай.

Многие были удивлены, увидев знаменитую «маму Люду» в молодом возрасте. Ведь сейчас она имеет яркий образ с красными волосами. А в конце 60-х годов была дамой со стилем «леди лайк». На снимке она предстает в элегантном костюме и в шляпке.

«Как меняются люди!», «Вашу маму не узнать! Хотя и тогда, и сейчас хороша!» — написали пользователи Сети.

Сейчас 75-летнюю маму Наташи Королевой Людмилу Порывай многие знают как бывшую ведущую программы «Время обедать!» Первого канала, а также как веселого оптимистичного блогера.

Людмила Порывай имеет статус заслуженного деятеля культуры Украинской ССР и заслуженной артистки Украины. В Киеве она работала дирижером хоровой капеллы «Светоч» и профессором консерватории. Сейчас Людмила Порывай проживает в Майами со своим мужем бизнесменом Игорем Эльпериным.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!