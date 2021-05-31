Распущенные нитки снизу: мама Королевой вслед за Пеговой облачилась в состаренный по моде джемпер

Постепенно тренд на «рваные» джинсы перемещается и на другую одежду. Сейчас модники и модницы с удовольствием наряжаются в жакеты, пиджаки, кофты, брюки и юбки с дырочками, распущенными нитями и потертостями.

К примеру, ранее стилист Александр Рогов представал на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» в брючном костюме из вельвета, сплошь усыпанном дырочками. В трикотажной зеленой кофте с «рваным» воротником появлялась на публике артистка Кристина Асмус. Ее коллега Ирина Пегова тоже поддержала тренд, представ в «ветхом» вязаном костюме у фортепиано.

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай тоже не отказала себе в удовольствии приобрести модную вещицу и нарядилась на прогулку по Крекшино, где живет звезда, в малиновый джемпер. Низ актуальной кофты украшала бахрома их специально распущенных нитей.

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