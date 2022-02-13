«Были и остаетесь важным человеком»: Жулин трогательно поздравил Тарасову с юбилеем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отмечает свой юбилей. 13 февраля ей исполнилось 75 лет. Одним из первых Татьяну Анатольевну поздравил серебряный призер-1994 Александр Жулин. Трогательные слова экс-спортсмен опубликовал в своем инстаграме.

«Любимая наша Татьяна Анатольевна! Поздравляю с днем рождения! Вы всегда были и остаетесь важным для меня человеком! Желаю Вам только самого хорошего в этой жизни: крепкого здоровья, благополучия, успехов. Любите, творите, живите красиво и излучайте счастье! Обнимаю», — написал Жулин.

Добавим, что за свою тренерскую карьеру Татьяна Тарасова воспитала плеяду талантливых фигуристов. А последние несколько лет она является бессменным членом жюри «Ледникового периода».

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