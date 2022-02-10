Тарасова отреагировала на золото фигуриста-одиночника из Америки, но промолчала о наших парнях

Татьяна Тарасова отреагировала на победу американца Нейтана Чена в мужском одиночном катании. Заслуженный тренер СССР поздравила выдающегося фигуриста с золотой медалью в личных соревнованиях. А вот о наших парнях Татьяна Анатольевна в своем микроблоге умолчала. Комментировать прокаты фигуристов-одиночников из нашей сборной наставница Алексея Ягудина не стала.

«Поздравляю нового олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Нейтана Чена», — отметила Татьяна Тарасова.

Напомним, что после Нейтана Чена в турнирной таблице Олимпиады с серебром в мужском одиночном катании расположился Юма Кагияма из Японии, на третьем месте еще один японец Сема Уно. Наш Евгений Семененко на восьмом месте, олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк стал 15-м, а Андрей Мозалев занял 19-ту строчку.

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