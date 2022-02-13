«Полет нормальный»: в честь юбилея Татьяна Тарасова поделилась редким архивным фото

Татьяна Тарасова отмечает свой юбилей. Заслуженному тренеру СССР 13 февраля исполнилось 75 лет. В честь этого дня она разместила в своем инстаграме архивный снимок из своей юности.

«75! Полет нормальный!», — написала Тарасова.

Фолловеры тут же принялись ее поздравлять.

«Вы самая любимая и человечная. Храни Вас бог на долгую радость всей страны.

Здоровья и радости, будьте счастливы. Вы великий тренер и эпоха фигурного катания! С Юбилеем! Будьте здоровы и прекрасны как всегда!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Татьяна Тарасова воспитала плеяду фигуристов, в числе которых олимпийский чемпион Алексей Ягудин. В последние несколько лет она является бессменным членом жюри проекта «Ледниковый период».

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