Оставил Аллу на хозяйстве: Галкин в одиночестве посетил Эрмитаж в Санкт-Петербурге

Максим Галкин в свои 45 лет старается быть в курсе событий и всегда с удовольствием общается с молодежью. Примечательно, что Алла Пугачева его во всем поддерживает. Она не раз приходила на его шоу «Музыкалити».

А вот выходные они проводят вместе с детьми Лизой и Гарри. Обычно юморист катается с наследниками на санках и лакомится чем-нибудь на кухне. А иногда к супругам приезжают гости.

Но 12 февраля Галкин уехал в Санкт-Петербург. Он запечатлелся в коридорах Эрмитажа. Артист не стал выпрямлять волосы, показав кудри, и облачился в горчичный свитер. Он не забыл про защитную маску. К слову, Максим был в очках. Он решил сгять видео для поклонников.

«Как Петербург без Эрмитажа? Обязательно! До встречи на концерте», — сказал артист.

Примечательно, что в это время Алла Пугачева щеголяла по замку в плюшевой панамке и дубленке. Она решила покрасоваться в лучах солнца, которые просочились в окна.

При этом певица ответила всем хейтерам, которые пытаются нелестно о ней говорить. По всей видимости. Галкин оставил жену на хозяйстве В этот день был выходной у двойняшек, поэтому и им нужно было уделить время.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Алла Борисовна с возрастом только хорошеет. «Какая хорошенькая», «Мудрая Алла», «Какие у вас в семье все красивые и умные», «Максимка путешественник», — прокомментировали кадры подписчики.

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