Алла в мини-юбке, а Лиза устроила чаепитие: Галкин поделился трогательными семейными кадрами

Максим Галкин растрогал поклонников. О показал домашние кадры с женой и детьми.

Максим Галкин уже давно живет в замке в деревне Грязь. Он не скрывает, что всегда мечтал о таком жилье. Юморист уже 20 лет счастлив в отношения с Аллой Пугачевой. Они растят детей: Лизу и Гарри.

Двойняшки ходят уже во второй класс. У них появилась своя армия поклонников. И хоть юморист предпочитает ограничивать малышей от излишнего внимания, они даже порой выходят в свет с родителями.

На этот раз Галкин уехал в Санкт-Петербург, а Пугачева осталась дома на хозяйстве. Однако артист опубликовал видео, на котором фанаты собрали трогательные моменты с Примадонной и детьми.

На кадрах можно увидеть, как Лиза устроила чаепитие с братом, а также как Гарри ест кашу с ложечки. Пугачева предстала в замке в черной мини-юбке и берет. Дочка была одета в одном стиле с мамой в черное платье и алую шапку.

Максим также показал, как они гуляли по пляжу в Юрмале и даже танцевали на празднике с Аллой Борисовной. По ролику можно понять, как дети выросли.

«Спасибо за трогательный монтаж. И Олегу Митяеву спасибо за песню!» — написал артист.

Поклонники восхитили тем, как выглядит Пугачева. Многие также отметили, что дети очень похожи на родителей. «Как быстро выросли этих два замечательных и красивых человечка!», «Как трогательно! Семья — это счастье!», «Какая прелесть, какие же Гарик и Лиза красивые дети!», «Классные, шикарная семья», «Мимишность зашкаливает», «Какая Алла красотка», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале