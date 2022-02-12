Семейный уикенд: Кудрявцева в розовом пуховике-баллоне с Макаровым и дочкой появилась на Красной площади

Телеведущая устроила для наследницы прогулку по главной площадке страны. Мария Макарова поела кукурузу и даже полакомилась леденцами.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка не скрывает, что работа отнимает у нее много сил.

Каждый раз она предстает в кадре в новом наряде. Однако свободное время Лера всегда посвящает семье. Она счастлива в браке с Игорем Макаровым и растит трехлетнюю дочку Марию. Пара зачастую вместе играет с наследницей.

На этот раз Лера выходные решила провести насыщенно. Она отправилась на Красную площадь. Муж и дочка составили ей компанию. Уже подхода к кремлевским стенам их встретили ряженые аниматоры.

Даже Макаров захотел с ними сфотографировать.Его примеру последовала и наследница. Потом Мария, облаченная в леопардовый пуховой комбинезон и вязаную шапку увидела базар, карусели и смогла отведать леденцы. Даже вареная кукуруза пришлась ей по вкусу.

Кудрявцева была в розовом пуховике-баллоне. Она оделась в одном стиле с мужем. Они так долго гуляли, что успело стемнеть. Мария решила, что уже наступила ночь.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие осыпали пару комплиментами. «Какие вы яркие», «Маша такое чудо», «Как у вас там красиво», «Ребенок счастлив», «Просто глаз е оторвать от Машеньки», «Кукла, а не девочка», «Счастливая семья», «Любуемся вами», — стали писать пользователи Сети.

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