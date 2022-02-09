«Я эту картину на улице поставлю»: Кудрявцева засняла, как дочка в платье в ромашку хозяйничает дома

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что на ее глазах выросли многие артисты. Примечательно, что блондинка берет интервью у знаменитостей. А вот о своей жизни она рассказывает редко.

Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Они растят трехлетнюю дочку Марию. С каждым днем малышка становится все смышленей. Звезда признавалась, что она демонстрирует свой характер.

Не так давно Кудрявцева с ней отдохнула в Дубае. Дочка часто обижалась на строгую маму. А теперь телеведущая поделилась видео, на котором Мария помогает ей распаковывать подарок. Девочка была облачена в лосины и платье в ромашку. Она ножницами снимала упаковку, в которой оказался портрет ее мамы.

«Давай, помогай. Сейчас будем смотреть, что же здесь такое», — отметила Лера. «Я разбираюсь», — пояснила кроха.

«Я эту картину на улице поставлю», — заявила Мария. «А почему на улице?» — удивилась телеведущая. «А вот так! Поставлю и все» — строго ответила девочка. «Почему на улицу? Пусть в доме стоит», — возмутилась мама.

Поклонники поразились тому, какая у Кудрявцевой растет хозяйственная наследница. Некоторые решили, что девочка специально хочет насолить маме. «Вот это характер», «Ну копия Леры»,«Как она выросла», «Характер виден», «Вот это у вас хозяюшка», «Не захламляется», «Умилила нас всех», — стали писать пользователи Сети.

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