«Клетка — в моде всегда»: Кудрявцева щегольнула на работе в трендовом жакете цвета «Тиффани»

Лера Кудрявцева может похвастаться внушительным опытом работы на телевидении. Теперь она ведет такие передачи как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Более того, блондинку часто зовут вести концерты и разные другие мероприятия. В 50 лет она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. В обычно жизни звезда редко носит каблуки, но любит яркие и удобные луки.

А вот на съемках образы для нее подбирают стилисты. Все чаще Лера предстает в кадре в брючных костюмах. Но на очередных съемках она покрасовалась в приталенном жакете в клетку.

Наряд цвета «Тиффани» на одной пуговице выглядел броско. А так как Кудрявцева недавно отдохнула в Дубае с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией, она еще и подчеркнул свой загар. К слову, в этом сезоне многие артисты носят наряды в клетку.

Как оказалось, этот принт в тренде. лук Кудрявцевой оценила для сайта Teleprogramma.pro персональный и fashion-стилист Ольга Блок. Она нашла в нем много плюсов.

«Лера Кудрявцева выбрала жакет ультрамодного силуэта: приталенный с акцентной линией плеча. Клетка — в моде всегда, а цвет „Тиффани“ выгодно подчеркивает яркий блонд и красивый загар Леры. Однако, следует помнить, что такая яркая клетка хорошо смотрится только на стройной фигуре. В размере сайз плюс такой контрастный рисунок сильно увеличит фигуру», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист. Является со-основателем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

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