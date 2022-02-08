«Пробуем дополнительные занятия»: Галкин заснял двойняшек Лизу и Гарри в школьной форме в замке

Телеведущий признался, что наследники Примадонны не только учатся в престижной гимназии, но и обучаются дополнительно.

Максим Галкин счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Они уже давно строят отношения и растят детей: Лизу и Гарри. Примечательно, что артист любит проводить время дома. Он катается на санках и порой может приготовить ужин.

Юморист с радостью играет с детьми, когда жена отправляется на шопинг или в гости. Но большую часть времени с малышами занимается Примадонна.

В прошлом году родители отвели двойняшек во второй класс. Примечательно, что малыши с малых лет занимались изучением иностранных языков и постановкой речи.

Но даже при таких знаниях они не обходятся без дополнительных занятий. Галкин запечатлел их в школьной форме. Лиза была в юбке и жилетке, а также белой блузке с бантом. А Гарри был в брюках и пиджаке с рубашкой.

«Мы сейчас пробуем дополнительные занятия для детей по математике в онлайн-школе», — поделился муж Пугачевой.

Поклонники восхитились юными учениками. Многие отметили, что малыши у пары очень смышленые и талантливые. «До чего милые», «Мне кажется, они и так все прекрасно знают», «Математика сложный предмет, но они все смогут», «У них отличные родители, поэтому образование они легко получат», «До чего Лиза красивая», «У вас форма прям шик», — стали писать пользователи Сети.

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