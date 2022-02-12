«Человек растет, слава Богу. Все счастливы и здоровы»: Тарзан – о внебрачном ребенке Королевой

Как отметил культурист, сам он не искал встречи с малышкой.

Культурист Тарзан в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что не видел внебрачного ребенка своей жены певицы Наташи Королевой. Девочка живет в Америке.

«Нет. Я этим не занимался. Не искал встречи с ребенком. Это произошло. Человек растет, слава Богу. Все счастливы и здоровы». Тарзан

Сама Наташа Королева заметила, что эта тема закрыта по определенным причинам. «Поэтому давайте я не буду озвучивать», — сказала Наташа Королева.

больше по теме Королева пришла на первую выставку Тарзана с модной прической «розетки» и в таком же костюмчике Наташа Королева стала главной музой творчества ее мужа.

Напомним, что Наташа Королева два года скрывала внебрачную дочь. Ребенка растет ее друг-гей. Малышку выносила суррогатная мать.

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