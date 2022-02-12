«Человек растет, слава Богу. Все счастливы и здоровы»: Тарзан – о внебрачном ребенке Королевой

Культурист Тарзан в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что не видел внебрачного ребенка своей жены певицы Наташи Королевой. Девочка живет в Америке.
«Нет. Я этим не занимался. Не искал встречи с ребенком. Это произошло. Человек растет, слава Богу. Все счастливы и здоровы».
Сама Наташа Королева заметила, что эта тема закрыта по определенным причинам. «Поэтому давайте я не буду озвучивать», — сказала Наташа Королева.
Напомним, что Наташа Королева два года скрывала внебрачную дочь. Ребенка растет ее друг-гей. Малышку выносила суррогатная мать.
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