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Из черного бархата: Наташа Королева и ее муж появились на публике в одинаковых нарядах с цветочным принтом

Певица Наташа Королева и Сергей Глушко выбрали брючные костюмы для выхода в свет.

Из черного бархата: Наташа Королева и ее муж появились на публике в одинаковых нарядах с цветочным принтом
Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: Global Look Press

В Москве в это воскресенье, 6 февраля, открылась персональная выставка мужа популярной вокалистки Наташи Королевой Сергея Глушко.

В экспозиции – картины Сергея Глушко, написанные за год пандемии. Именно в это время он раскрыл в себе талант живописца, удивив всю свою семью.

Поддержать Сергея Глушко на вернисаж пришли Наташа Королева и сын звездной пары Архип.

Наташа Королева
Наташа Королева на открытии выставки. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Примечательно, что Сергей Глушко и Наташа Королева для появления на публике выбрали одинаковые наряды. Супруги предпочли брючные костюмы из черного бархата с разреженным цветочным принтом.

Наташа Королева сделала необычную прическу, сделав из волос две кули по бокам головы. В этом образе она выглядела, как юная девочка.

Сергей Глушко
Сергей Глушко (Тарзан) на открытии выставки. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

«У него все прекрасно получается, за что он ни берется», — похвалила Сергея Глушко Наташа Королева.

Архип Глушко
Архип Глушко. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

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выставкамодные образыНаташа КоролеваСергей ГлушкоТарзан