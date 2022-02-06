Из черного бархата: Наташа Королева и ее муж появились на публике в одинаковых нарядах с цветочным принтом

Певица Наташа Королева и Сергей Глушко выбрали брючные костюмы для выхода в свет.

В Москве в это воскресенье, 6 февраля, открылась персональная выставка мужа популярной вокалистки Наташи Королевой Сергея Глушко.

В экспозиции – картины Сергея Глушко, написанные за год пандемии. Именно в это время он раскрыл в себе талант живописца, удивив всю свою семью.

Поддержать Сергея Глушко на вернисаж пришли Наташа Королева и сын звездной пары Архип.

Примечательно, что Сергей Глушко и Наташа Королева для появления на публике выбрали одинаковые наряды. Супруги предпочли брючные костюмы из черного бархата с разреженным цветочным принтом.

Наташа Королева сделала необычную прическу, сделав из волос две кули по бокам головы. В этом образе она выглядела, как юная девочка.

«У него все прекрасно получается, за что он ни берется», — похвалила Сергея Глушко Наташа Королева.

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