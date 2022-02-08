«Содержать – дорогое удовольствие»: Королева объяснила, почему оставила квартиру в США Николаеву

Как отметила певица, свое жилье в Америке она покупать пока не спешит.

Певица Наташа Королева объяснила, почему после развода с композитором Игорем Николаевым оставила первому мужу свою американскую квартиру. Своим жильем в США она так до сих пор и не обзавелась.

«Содержать квартиру в Майами – удовольствие дорогое. Мое первое и последнее собственное жилье в Майами было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу». Наташа Королева

Как отметила Наташа Королева, когда она со своей семьей приезжает в Майами, то останавливается у матери Людмилы Порывай. По словам исполнительницы, ее родительница – женщина не бедная, сообщают dni.ru.

Напомним, что Наташа Королева и Игорь Николаев были вместе с 1992 по 2001 год. Детей в этом браке на свет не появилось.

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