«На самостоятельные хлеба»: Королева выпроводила невестку-стриптизершу и сына из своего особняка

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – 19-летний Архип уже год помолвлен с Мелиссой Волынкиной. Она поселилась в загородном доме артистов и даже сменила сферу деятельности. Раньше Мелисса работала стриптизершей в московском клубе, а теперь делает макияж звездам. Но несмотря на смену работы, провинциалка не прижилась в доме звездной свекрови.

«Сын съезжает от нас. Архип планирует снять квартиру, чтобы уйти на самостоятельные хлеба. Конечно, я ему дам сумму на задаток. Потому что снять квартиру в Москве — это сейчас удовольствие дорогое», — цитирует ее Собеседник.Ru.

Напомним, Архип Глушко учится в Высшей школе экономике. Он изучает японистику. А на днях решил давать онлайн-уроки, обучая всех желающих восточному языку. Час обучения звездный наследник оценил в пять тысяч рублей.

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