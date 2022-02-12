«Если сомневаешься – наказывай»: американская журналистка публично поддержала Камилу Валиеву

Американская журналистка из газеты «Вашингтон пост» Сэлли Дженкинс в своем материале публично поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву. По ее словам, существующая антидопинговая система крайне неэффективная и давно изжила себя.

Как отмечает в своем материале американка, политика ВАДА — негибкая. Возможно, свою роль сыграла излишняя политизированность этой организации. По словам Дженкинс, во всем виновата система проверки допинг-проб, а Валиева здесь не при чем, сообщает washingtonpost.com.

«ВАДА и МОК следуют курсу: «Если сомневаешься — наказывай». Сэлли Дженкинс

Напомним, что Камила Валиева до сих пор не получила, как и вся сборная России, свою медаль за победу в командных соревнованиях. В допинг-пробе россиянки нашли запрещенное вещество. Неизвестно, допустят ли теперь Валиеву до личного турнира фигуристов.

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