Допустили до льда? Сможет ли Камила Валиева выступить в личном турнире фигуристов на Олимпиаде

Учитывая, что ее допинг-проба показала положительный результат на триметазидин.

Фигуристка Камила Валиева по упоминаниям в мировых СМИ бьет рекорды. И, увы, новости связаны не с ее триумфом на Олимпиаде в Пекине, а с обнаруженным в ее допинг-пробе препарате, который ВАДА отнес к запрещенным еще в 2014 году.

События за последние пару дней в Пекине развивались стремительно: вот у фигуристки нашли триметазидин, МОК ее отстранил от участия на время разбирательства, но россиянка смогла снять запрет и вернулась на олимпийский лед.

Однако, все же участие Камилы Валиевой в индивидуальном турнире остается под вопросом. Поскольку МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд и хочет оспорить отмену отстранения юной россиянки.

Ведомство обещает рассмотреть ее до 15 февраля. Именно на этот день назначены старты индивидуального турнира в женском фигурном катании. И в случае удовлетворения апелляции МОК звезда фигурного катания рискует не выйти на старт.

В случае запрета Валиевой на старты будет произведена замена. На скамейке запасных сейчас – 25-летняя Елизавета Туктамышева.

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