Юристы сделали свое дело: Камила Валиева сохранит золото зимней Олимпиады в Пекине

Фигуристка Камила Валиева сохранит золото Олимпиады в Пекине за победу в командном турнире. Об этом сообщили сразу два источника, которые близко знакомы с ситуацией.
«Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой».
Однако радоваться пока все-таки преждевременно. На данное решение вполне может быть подана в самое ближайшее время апелляция. Согласно кодексу WADA, у Валиевой обнаружен препарат, который «не считается особым», сообщает championat.com.
Напомним, что Камила Валиева еще в прошлом году сдала подозрительный допинг-тест. Позже прошла информация, что она употребляла некое средство, которое пьют при проблемах с сердцем.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.