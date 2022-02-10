Юристы сделали свое дело: Камила Валиева сохранит золото зимней Олимпиады в Пекине

Об этом сообщают сразу два источника, которые близко знакомы с ситуацией.

Фигуристка Камила Валиева сохранит золото Олимпиады в Пекине за победу в командном турнире. Об этом сообщили сразу два источника, которые близко знакомы с ситуацией.

«Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой». Источник

Однако радоваться пока все-таки преждевременно. На данное решение вполне может быть подана в самое ближайшее время апелляция. Согласно кодексу WADA, у Валиевой обнаружен препарат, который «не считается особым», сообщает championat.com.

больше по теме Камила Валиева с опозданием появилась на тренировке личного турнира на Олимпиаде в Пекине При этом одна из ее главных соперниц Анна Щербакова вообще на разминке не появилась.

Напомним, что Камила Валиева еще в прошлом году сдала подозрительный допинг-тест. Позже прошла информация, что она употребляла некое средство, которое пьют при проблемах с сердцем.

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