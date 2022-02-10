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Юристы сделали свое дело: Камила Валиева сохранит золото зимней Олимпиады в Пекине

Об этом сообщают сразу два источника, которые близко знакомы с ситуацией.

Юристы сделали свое дело: Камила Валиева сохранит золото зимней Олимпиады в Пекине
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Фигуристка Камила Валиева сохранит золото Олимпиады в Пекине за победу в командном турнире. Об этом сообщили сразу два источника, которые близко знакомы с ситуацией.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

«Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой».

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Однако радоваться пока все-таки преждевременно. На данное решение вполне может быть подана в самое ближайшее время апелляция. Согласно кодексу WADA, у Валиевой обнаружен препарат, который «не считается особым», сообщает championat.com.

Напомним, что Камила Валиева еще в прошлом году сдала подозрительный допинг-тест. Позже прошла информация, что она употребляла некое средство, которое пьют при проблемах с сердцем.

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