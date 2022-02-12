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Находится не в своей тарелке: Камила Валиева упала с тройного акселя на тренировке в Пекине

Российская фигуристка ожидает решение по своему громкому делу, связанному с допингом.

Находится не в своей тарелке: Камила Валиева упала с тройного акселя на тренировке в Пекине
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Фигуристка Камила Валиева во время тренировки на Олимпиаде в Пекине упала при исполнении сложного прыжка – тройного акселя. При этом она удачно выполнила каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп. Любопытно, что вне прогона фигуристка дважды чисто исполнила тройной аксель.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Напомним, что до сих пор нет никакой ясности, выступит ли Камила Валиева в личном турнире фигуристок-одиночниц. Окончательное решение о ее будущем должна принять выездная панель Спортивного арбитражного суда.

Добавим, что Камила Валиева была в составе сборной России, которая выиграла золотые награды в командном первенстве. Медали нашим ребятам до сих пор не вручили.

Камила Валиева считается главной претенденткой на золотую медаль в личном первенстве, сообщает championat.com.

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