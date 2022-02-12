«Столько лет одна после развода»: Барановская ответила, что попала на телевидение через постель

Как отметила телеведущая, она бы хотела убить сразу двух зайцев.

Телеведущая Юлия Барановская в студии шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» ответила на слухи, что попала на телевидение через постель.

«Я за романы. И даже за романы на работе. Главное, чтобы они были по любви. А бывают и не по любви. Служебные. По продвижению по служебной лестнице. Такие романы я не очень люблю. Хотя у каждого свой путь». Юлия Барановская

«Было ли у тебя что-то подобное? Может тебе предлагали что-то?» — поинтересовался ведущий Максим Привалов.

«Многие считали, что я попала в определенные места работать через то самое место. Через постель. Я все время говорила: «Господи, покажите мне эту постель». Я двух зайцев сразу убью. А то столько лет одна после развода. Так и не показали». Юлия Барановская

Напомним, что у Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина, с которым она несколько лет прожила в Лондоне. Сейчас ей приписывают роман с музыкантом Григорием Лепсом.

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