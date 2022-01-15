«Принял решение поднять должность»: Андрей Аршавин получил новый статус в «Зените»

Бывшего мужа телеведущей Юлии Барановской – Андрея Аршавина – повысили до заместителя генерального директора клуба «Зенит».
Напомним, Аршавин завершил спортивную карьеру в 2018 году. Тогда знаменитость возглавил департамент развития молодежного футбола в «Зените». Андрей мечтал работать с подрастающим поколением футболистов. К тому же, у Аршавина уже был подобный опыт. После повышения квалификации Андрей Аршавин занимался с командами игроков 2004 года рождения.
На днях Аршавина повысили до должности заместителя генерального директора «Зенита».
«Учитывая интенсивное развитие молодежного футбола и значимость этого направления для футбольного клуба «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе. На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «Газпром-Академии» до основной команды клуба», – передает ТАСС слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
К слову, у другого футболиста изменения в спортивной карьере сопровождались трагическим событием. Экс-игрок казанского «Рубина» Олег Данченко потерял любимую жену в ДТП. Избранница спортсмена умерла на месте аварии.
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