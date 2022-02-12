«Переехала с мужиком, чтобы найти еще одного»: Барановская раскрыла причину отъезда в Лондон

Телеведущая Юлия Барановская в студии шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» раскрыла причину отъезда в Лондон с бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным в 2009 году.

«Я переезжала в другую страну за отцом моих детей. Я там не мужика себе искала в другой стране», — заявила звезда.

«Так ты со своим самоваром поехала?» — удивился второй ведущий шоу Максим Привалов.

«Да, я переехала со своим мужиком, чтобы найти еще одного мужика. Я перееду куда угодно, но не для того, чтобы кого-то там найти. Искать надо грибы в лесу. И точка. В случае с женихом, конечно, хотелось, чтобы ножка у него была крепкая. В общем, переехать я не против». Юлия Барановская

Напомним, что у Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина, с которым она несколько лет прожила в Лондоне. Сейчас ей приписывают роман с музыкантом Григорием Лепсом.

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