«А где Лепс?»: Барановская показала украшенный к празднику особняк, но нарвалась на провокационные вопросы

На днях Ксения Собчак рассказала Ивану Урганту о том, что у Юлии Барановской роман с Григорием Лепсом. Слухи об этом идут уже давно. Они появились практически сразу, как артист развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака.

Сама Барановская это никак не комментируют, но ее фолловеры не упускают возможности задать неудобные вопросы. Накануне телезвезда показала в своем инстаграме украшенный к китайскому Нового году особняк, но пользователи Сети завалили ее неудобными вопросами.

«А где Лепс? Когда придет Лепс? Где Григорий? Лепса ждем», — писали фанаты Юлии.

Напомним, накануне Барановская неожиданно заговорила о свадьбе. Телеведущая сокрушается о том, что никогда не была в образе невесты, несмотря на то, что жила с Андреем Аршавиным девять лет и родила ему троих детей.

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