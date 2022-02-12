«Периодически предлагает и исчезает»: юрист озвучила, как Роман Мальков хочет помочь своим детям

Новый муж Анастасии Макеевой – Роман Мальков до сих пор не может поставить точку в отношениях с бывшей женой Светланой. Ранее бизнесмен заявлял, что готов оставить матери своих четырех детей земли и дом в Обнинске, но художница якобы отказывается.

Накануне этот вопрос подняли фолловеры юриста Ольги Синельниковой, которая помогает Светлане Мальковой.

«Мальков Роман отдал земли бывшей жене?» — спросили у Синельниковой. «Нет. Периодически предлагает это сделать и исчезает. Со стороны Светы все готово для подписания договора о передаче ей долей», — написала Синельникова.

Напомним, Роман Мальков вместе со своей первой семьей переехал в Словению семь лет назад. Летом 2020-го строитель отправился в Россию на заработки и встретил Анастасию Макееву, которой вскоре сделал предложение.

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