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«Пришли алименты?»: Малькова заявила, что новый муж Макеевой опять «забыл» про выплаты своим детям

Художница воспитывает троих детей.

«Пришли алименты?»: Малькова заявила, что новый муж Макеевой опять «забыл» про выплаты своим детям
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova/

Светлана Малькова воспитывает троих детей от Романа Малькова, который в прошлом году женился на Анастасии Макеевой. Художница осталась жить в Словении и не хочет возвращаться в Россию.

В своем инстаграме она рассказала, что бывший муж вновь «забыл» про алименты.

Страница Светланы Мальковой
Страница Светланы Мальковой. Скриншот: instagram.com/svetamalkova/

«Пришли алименты за январь?» — спросили у Светланы фанаты.

«Нет, но это нормально», — отметила Светлана.

Напомним, ранее художница признавалась, что содержать троих детей в Словении ей легче, чем было бы в России. Старший сын Светланы и Романа тем временем вообще не поддерживает контакт с мамой.

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