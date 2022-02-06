«Пришли алименты?»: Малькова заявила, что новый муж Макеевой опять «забыл» про выплаты своим детям

Светлана Малькова воспитывает троих детей от Романа Малькова, который в прошлом году женился на Анастасии Макеевой. Художница осталась жить в Словении и не хочет возвращаться в Россию.

В своем инстаграме она рассказала, что бывший муж вновь «забыл» про алименты.

«Пришли алименты за январь?» — спросили у Светланы фанаты. «Нет, но это нормально», — отметила Светлана.

Напомним, ранее художница признавалась, что содержать троих детей в Словении ей легче, чем было бы в России. Старший сын Светланы и Романа тем временем вообще не поддерживает контакт с мамой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.