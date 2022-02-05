«У меня нет пока жены»: старший сын Романа Малькова рассказал, когда у него будет свадьба

Сын строителя Романа Малькова Андрей в сторис Instagram пообщался со своими подписчиками, которые буквально завалили его вопросами.

Один из пользователей спросил молодого человека, почему его жена удаляет неугодные комментарии. Судя по всему, парня спутали с отцом.

«У меня нет пока жены. 25.05.2025 у нас свадьба», — ответил Андрей Мальков.

Напомним, что отец Андрея Малькова Роман бросил свою жену с детьми. В прошлом году он взял в жены актрису Анастасию Макееву. Старший сын Малькова живет в доме у своей мачехи. При этом он не раз негативно высказывался в соцсетях о своей родительнице.

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