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«Уникальна»: муж Макеевой занялся продажей корейской косметики

Роман Мальков расхвалил уходовые средства в своем инстаграме.

«Уникальна»: муж Макеевой занялся продажей корейской косметики
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/malkov_roman_mr2/

На днях Анастасия Макеева объявила своим фанатам о том, что стала студенткой психологического факультета. Актриса решила получить еще одно высшее образование в государственном университете.

Ее четвертый муж Роман Мальков тем временем решил заняться реализацией корейской косметики. Он сообщил об этом на своей странице в инстаграме.

Страница Романа Малькова
Страница Романа Малькова. Скриншот: instagram.com/malkov_roman_mr2/

«Уникальна конечно корейская продукция! Это часть того, чем пользуемся мы в ежедневной жизни!» — написал Мальков.

Напомним, в прошлом году Анастасия Макеева запустила собственную линию уходовой косметики. Актриса взялась производство шампуня, кондиционера и масок для волос, а также сыворотки для лица на основе живого коллагена.

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