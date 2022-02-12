«Уникальна»: муж Макеевой занялся продажей корейской косметики

На днях Анастасия Макеева объявила своим фанатам о том, что стала студенткой психологического факультета. Актриса решила получить еще одно высшее образование в государственном университете.

Ее четвертый муж Роман Мальков тем временем решил заняться реализацией корейской косметики. Он сообщил об этом на своей странице в инстаграме.

«Уникальна конечно корейская продукция! Это часть того, чем пользуемся мы в ежедневной жизни!» — написал Мальков.

Напомним, в прошлом году Анастасия Макеева запустила собственную линию уходовой косметики. Актриса взялась производство шампуня, кондиционера и масок для волос, а также сыворотки для лица на основе живого коллагена.

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