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«Шикарная и гениальная»: Макеева по-родственному прильнула к Успенской и поблагодарила за талант

Актриса снялась в новом клипе певицы.

«Шикарная и гениальная»: Макеева по-родственному прильнула к Успенской и поблагодарила за талант
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan/

Накануне Любовь Успенская представила свой новый клип на песню «Фартовая», в котором снялась Анастасия Макеева. Актриса поблагодарила певицу за проделанную работу и талант, разместив в своем инстаграме совместный снимок.

«Шикарная и гениальная. Мой кумир с самого детства. Преклоняюсь перед ее талантом и благодарю Бога за такую дружбу и такой подарок, что могу эту роскошную женщину и легендарную певицу могу назвать своим другом», — написала Макеева.

Анастасия Макеева и Любовь Успенская
Анастасия Макеева и Любовь Успенская. Скриншот: instagram.com/makeevan/

Фанаты засыпали артисток комментариями.

«Шикарные, роскошные! Настя – лучшее украшение любого клипа», — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях стало известно, что Анастасия Макеева вновь стала студенткой. Актриса поступила на психологический факультет государственного университета.

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