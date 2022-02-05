«Пытается себя обелить»: Малькова высказалась в адрес Макеевой, которую считает разлучницей

Роман и Светлана Мальковы жили в Словении и воспитывали четырех детей. Но летом 2020-го бизнесмен уехал на заработки в Россию и потерял голову от Анастасии Макеевой. В прошлом году он отвел актрису под венец.
Светлана Малькова в распаде семьи винит звезда театра. Макеева же, в свою очередь, пытается донести до масс историю о том, что в последние несколько лет Роман и так мечтал о разводе.
В своем инстаграме художница в очередной раз высказалась на эту тему, отвечаю на вопросы фолловеров.
«Что за информация у Насти Макеевой о том, чо семьи не было последние шесть лет?» — спросили подписчики у Светланы.
«Пытается себя обелить. Больше нечего ответить. Я не реагирую на лживых людей», — ответила Малькова.
Напомним, ранее стало известно, что художница не хочет возвращаться в Россию из Словении.
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