Мамино счастье: Тотьмянина запечатлела дочь от Ягудина в забавном образе

Мишель позировала в больших очках и банте-повязке.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двух дочек – Лизу и Мишель. Старшей Лизе уже 12 лет, а младшей Мишель – шесть.

В своем инстаграме спортсменка показала, как Мишель позировала на камеру в забавном образе. Звездная наследница надела большие круглые очки и бант-повязку для волос. Фанатов Тотьмяниной умилил этот кадр.

«Такая милая! Ух, какая! Загадочно стильная! Очаровашка! Какая милашка!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Златовласки: Тотьмянина с дочками от Ягудина позировала на дубайском пляже Кадрами фигуристка поделилась в своем инстаграме.

Напомним, Мишель, как и родители, занимается спортом. Правда, малышка выбрала художественную гимнастику. Несмотря на столь юный возраст, она уже выигрывает медали на различных соревнованиях.

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