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«С любимыми»: Тотьмянина запечатлелась в Дубае с красавицами-дочками от Ягудина

Семья улетела в отпуск.

«С любимыми»: Тотьмянина запечатлелась в Дубае с красавицами-дочками от Ягудина
Татьяна Тотьмянина. Фото: instagram.com/tatianatotmyanina/

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двух дочек. Старшей Лизе в этом году исполнится 13 лет, а младшей Мишель – семь. Накануне семья отправилась в долгожданный отпуск. Выбор пал на Дубай.

В своем инстаграме Тотьмянина поделилась снимком с отдыха, запечатлевшись с дочками.

Татьяна Тотьмянина с Лизой и Мишель
Татьяна Тотьмянина с Лизой и Мишель. Скриншот: instagram.com/tatianatotmyanina/

«С любимыми», — подписала фото фигуристка.

Фанаты засыпали ее комплиментами в комментариях.

«Красотки! Хорошего вам отдыха! Какие классные!» — писали пользователи Сети.

Напомним, младшая дочь Тотьмяниной и Ягудина занимается спортом. Девочка выбрала художественную гимнастику. Накануне Нового года она выиграла несколько детских турниров, о чем сообщали ее звездные родители.

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