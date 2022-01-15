«С любимыми»: Тотьмянина запечатлелась в Дубае с красавицами-дочками от Ягудина

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двух дочек. Старшей Лизе в этом году исполнится 13 лет, а младшей Мишель – семь. Накануне семья отправилась в долгожданный отпуск. Выбор пал на Дубай.
В своем инстаграме Тотьмянина поделилась снимком с отдыха, запечатлевшись с дочками.
«С любимыми», — подписала фото фигуристка.
Фанаты засыпали ее комплиментами в комментариях.
«Красотки! Хорошего вам отдыха! Какие классные!» — писали пользователи Сети.
Напомним, младшая дочь Тотьмяниной и Ягудина занимается спортом. Девочка выбрала художественную гимнастику. Накануне Нового года она выиграла несколько детских турниров, о чем сообщали ее звездные родители.
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