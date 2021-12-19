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«Любимый пупс, спасибо за терпение»: Тотьмянина порадовалась успехам младшей дочери от Ягудина

Мишель Ягудина выиграла турнир по художественной гимнастике.

«Любимый пупс, спасибо за терпение»: Тотьмянина порадовалась успехам младшей дочери от Ягудина
Татьяна Тотьмянина. Фото: instagram.com/tatianatotmyanina

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин – родители двух девочек. Они воспитывают 12-летнюю Лизу и шестилетнюю Мишель. Накануне младшая дочь прославленных спортсменов выиграла турнир по художественной гимнастике «Зимняя грация». Олимпийская чемпионка порадовалась успехам дочери в своем инстаграме.

«Любимый пупс! С победой! Спасибо за терпение!», — написала Тотьмянина.

Мишель Ягудина
Мишель Ягудина. Скриншот: instagram.com/tatianatotmyanina

Фанаты спортсменки также поздравили Мишель в комментариях.

«Ух, какая умница и красотулечка! Удачи и новых побед! Сладкая, чудная девочка! Мишелька, с победой! Поздравляю», — писали пользователи Сети.

Напомним, кроме художественной гимнастики, Мишель освоила и коньки. Поклонники шоу «Ледниковый период» видят ее на льду после каждого номера. Мишель дарит участникам цветы.

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