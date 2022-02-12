«Вечер пятницы»: Омаров показал, как объединил детей от разных бывших жен

Пока Ксения Бородина отдыхает на Мальдивах, Курбан Омаров весело проводит время с детьми. Бизнесмен собрал детей от бывших жен – сына Омара, дочь Теону и старшую дочь Ксении от ее первого брака – Машу за одним столом в ресторане.

«Отличный вечер пятницы», — подписал Курбан фото, которое разместил в своем инстаграме.

Напомним, на днях стало известно, что омаров закрутил роман с женой футболиста сборной России Федора Кудряшова – Анастасией. Позже спортсмен отметил, что они уже давно не живут вместе, а на развод не подали, потому что не хотели поднимать шум вокруг своей семьи.

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