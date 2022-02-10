«У Насти своя личная жизнь»: футболист Кудряшов, жену которого застукали с Омаровым, подтвердил расставание

Накануне стало известно, что Курбан Омаров встречается с женой футболиста сборной России Федора Кудряшова – Анастасией. Парочку, публично проявляющую чувства, застукали в элитном ресторане Москвы. После того, как эта новость стала достоянием общественности, свое слова сказал и сам спортсмен.

«Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за все, что она делает для меня, наших сына и дочки. Время идет, мы меняемся, взрослеем, появляются новые цели, осознанности.

Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. Тому, что у Насти сейчас своя личная жизнь, я очень рад. Счастливая женщина – это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья», — написал Кудряшов.