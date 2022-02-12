Теперь в серебре: Ани Лорак в мини-платье с бахромой и ультрамодным плечом «седло» полюбовалась собой

Артистка готовилась к выходу на сцену и сделала привычное селфи.

Певица Ани Лорак вернулась из отпуска полной сил и желаний творить и дарить поклонникам свою любовь. Звезда записала недавно новую песню в дуэте с Артемом Качером и теперь чуть ли не каждый день выходит с ней на сцену.

Накануне Дня Святого Валентина Лорак тоже давала концерт. Красавица перед выходом на сцену поспешила сделать привычное селфи для соцсетей и поприветствовать онлайн-публику. Но новое платье так увлекло своим сиянием, что звезда решила записать видео.

Предпочитающая золотой цвет Лорак на этот раз позировала себе в отливающем серебром наряде – мини-платье с ультрамодным плечом «седло». Завершили образ сетчатые колготки и туфли на трендовой подошве.

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