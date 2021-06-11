«Плечо-«седло»: Александр Васильев показал, какой силуэт сейчас в списке трендовых

На передачу «Модный приговор» пришла 48-летняя Светлана. Мать троих детей развелась с мужем, которого за 25 лет брака так и не смогла полюбить. Героиня призналась, что лишилась всего и сейчас начинает жизнь с самого начала.

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Как известно, внутренние изменения неразрывны от внешних, поэтому первым делом стилисты «Модного приговора» привели Светлану в презентабельный вид. Один из аутфитов – жакет и юбка, — пришлись по вкусу героине и приподняли ей настроение.

Линия плеча жакета героини была приподнята, и историк моды Александр Васильев поспешил обратить внимание на эту деталь.

«Это тренд. Плечи скроены по-особому, как вы заметили, — рукав был приподнят над их уровнем. Такой покрой обычно в мире моды называется «плечо-седло». И он был изобретен в свое время гением мировой моды, французским дизайнером Ивом Сен-Лораном в середине 70-х годов в его знаменитой восточно-китайской коллекции», — отметил Александр Васильев.

С тех пор множество дизайнеров повторяют за Ив Сен-Лораном седло на плечах, и даже уже позабыли, кто стоял у истоков его появления, добавил телеведущий.

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