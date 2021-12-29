Тот случай, когда возраст молодит! Как Лорак, Климова и Повалий выглядели на заре карьеры и какими стали сейчас

Селебрити даже свои недостатки превращают в достоинства. Ну как ими не восхищаться?

Звезды отечественного шоу-бизнеса не понаслышке знают, как важно поддерживать имидж. Частые гастроли, концерты, перелеты — все это отнимает много сил и сказывается на внешности. Но даже годы спустя селебрити удивляют поклонников своей красотой, а возраст их только молодит. Ани Лорак, Таисия Повалий и Екатерина Климова — эти артистки всегда на высоте и выглядят просто великолепно. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Екатерина Климова, 43 года

Бывшая жена Гелы Месхи цветет и пахнет. Будучи мамой четверых детей — старшая из которых Елизавета учится в МГУ — выглядит так, словно она сама только-только окончила театральный вуз. Вместо короткой стрижки у Екатерины Климовой элегантная укладка. С возрастом ее образы стали более утонченными и изящными. На ковровых дорожках актриса хотя и блистает в гордом одиночестве, однако в поклонниках нужды не испытывает.

Таисия Повалий, 57 лет

Украинская певица пользуется такой же популярностью и любовью у поклонников, как и София Ротару. Да и в красоте Таисия Повалий именитой артистке не уступает. Годы идут, а она все хорошеет. На свежем фото Таисия покрасовалась с распущенными волосами. Идеальная укладка с голливудскими локонами дополняла роскошный макияж певицы в технике смоки-айс. На лице у Повалий ни морщинки. Время над нею не властно!

Ани Лорак, 43 года

История этой поп-дивы похожа на сказку Золушки. После трудного детства Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) сумела построить головокружительную карьеру на Украине, а потом и у нас в стране. Важным трамплином для нее стало участие в «Евровидении».

Потом Ани Лорак сыграла пышную свадьбу с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. На свет появилась дочка певицы София. Несмотря на то, что личная жизнь артистки складывалась не так легко, как ее творческая — Ани сумела не впасть в депрессию. Хотя развод с мужем дался ей непросто.

Зато сейчас певица блистает на фестивалях, не забывая и о гастролях. Ее задору и неиссякаемой энергии можно только позавидовать.

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