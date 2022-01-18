В тихом омуте: Муцениеце после уикенда с Прилучным высказала, что на самом деле думает о нем

Пара вместе провела время, не забыв прихватить в компанию обоих детей.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце отлично провели время вместе в Дубае. Экс-возлюбленные, которые совсем недавно и видеть друг друга не могли, неожиданно для многих воссоединились и провели время в парке аттракционов. А все ради сына Тимофея, у которого был день рождения.

Актер не забыл сфотографироваться со своей бывшей женой и наследниками и побаловать кадром поклонников в личном блоге. Фолловеры тут же стали предрекать им счастливое совместное будущее, позабыв о том, как Муцениеце публично поведала о якобы жестоком обращении мужа. Видео, которое она разместила в Сети, к слову, можно увидеть здесь.

Но, похоже, что за этой внешней идиллией вовсе нет реального желания быть вместе. В новом интервью YouTube-канала SharesPro Агата Муцениеце высказала, что реально думает о своем бывшем муже.

«Мое главное разочарование в жизни — Прилучный», — заявила она в эфире.

Артистка честно призналась, что устала от проблем и хочет наконец-то в своей жизни расслабиться и получать удовольствие от беззаботности.

«Я в последнее время мечтаю, чтобы мой мужчина был миллиардером. Чтобы у него был свой самолет, своя яхта. Это же круто, когда есть неограниченный поток денег», — сказала Агата Муцениеце.

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