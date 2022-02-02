«Мне, конечно, печально»: Муцениеце со вздохом показала округлившийся живот на отдыхе

Агата Муцениеце выпустила свой новый влог на YouTube, где продемонстрировала свой отдых с детьми Тимошей и Мией в Дубае. Звезда призналась, что сильно поправилась во время отпуска, и показала свои раздавшиеся формы: округлившийся животик и пухлые ножки.

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«Сейчас я вам все покажу! Жирные ноги… Все уже, прекрасные формы с «Ледникового периода» все хуже и хуже становятся. Мне, конечно, печально, но я не могу себе отказать в количестве еды, тем более, мы на отдыхе», — сказала Агата Муцениеце.

По словам звезды, у нее также «пожирнело» лицо. Актриса рассказала, что Дубай ей нравится гораздо больше, чем Мальдивы. На райских островах, считает экс-жена Павла Прилучного, скучновато, единственное, что хорошего там есть, — это роскошное звездное небо. Даже демократичная Турция Агате понравилась больше Мальдив.

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