«Вот зачем оно ей, а?»: Миро высказалась о романе экс-мужа Бородиной и Кудряшовой

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной подтвердил, что у него роман с замужней дамой. Он выставил в личный блог фотографию своего свидания с Анастасией Кудряшовой, женой защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова. И объяснил свой поступок тем, что терпеть не может слухи.

Известный блогер Лена Миро недоумевает: «Вот зачем оно ей, а? Чтобы что? Показать охладевшему к ней мужу, что она еще о-го-го? Настолько о-го-го, что ее хочет аж целый Курбан, недавно пришивший себе бороду по бартеру? Утереть нос товаркам, сразив их наповал собственной женской востребованностью?»

На своей страничке в ЖЖ Лена Миро дала совет всем девушкам, у которых личная жизнь дала трещину, не хвататься за первого встречного, ведь образовавшаяся в душе дыра после длительных отношений и их краха — это нормально. Блогер уверена, что эта рана сама постепенно затянется. А пока она лечится, нужно заполнять пустоту работой, впечатлениями и новыми целями.

«А вот закрывать дыру кем-то — точно не стоит», — высказалась Миро.

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