«Терпеть не могу слухи»: бывший муж Бородиной подтвердил роман с женой известного футболиста

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров недолго горевал после развода. Его засветили на свидании в ресторане с Анастасией Кудряшовой, женой защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова.

И пока публика обсуждала выложенные в Сеть фотографии папарацци, рассуждая на тему настоящие они или нет, Курбан Омаров решил во всем признаться.

Бизнесмен сам выставил в личный блог фотографию со своим свиданием с блондинкой, решив раскрыть все карты перед подписчиками.

«Терпеть не могу слухи», — написал он в своем Instagram.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о своем расставании летом 2021 года. Поженились они в 2015 году, прожив в браке 6 лет.

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